Isala bevestigt tweede corona-besmetting medewerker

Gisteren repte het ziekenhuis al over een mogelijke tweede besmetting, maar dat is nu dus bevestigd. De eerste besmetting werd afgelopen zondag bekend gemaakt. Volgens woordvoerder Gerben Hart zit de tweede besmette medewerker in thuisisolatie en is er inmiddels een ‘brononderzoek’ geweest. ,,Dat betekent dat alle patiënten en collega's met wie deze medewerker in contact is geweest zijn opgespoord. Ook zij zijn in isolatie geplaatst.’’ Hart zegt dat de besmettingen geen gevolgen hebben voor de patiëntenzorg.