Isala erkent ‘opdringen’ hartimplantaten: ‘Patiënt mag nooit die druk ervaren’

vraag 't vtwonen Je mag niet boren en de keuken is je smaak niet, maar zo maak je van een huurhuis toch je eigen plekje

Woon je in een huurhuis, of ga je daar binnenkort naartoe verhuizen, dan zit je wat inrichting betreft waarschijnlijk vast aan een aantal regels van een huurbaas. Hoe maak je nu van je huis een thuis als je niet in de muren mag boren of aan een keuken vastzit die niet jouw smaak is?

10 februari