Isala krijgt veertig reacties naar aanleiding van nieuwe oproep over gynaecoloog Wildschut

Hoe één omwonende veel kopers van appartemen­ten in Zwolle kopzorgen geeft: ‘Dit is bizar’

De kopers van appartementen in wooncomplex De Ambacht, nog te bouwen in de Zwolse wijk Stadshagen, zitten in grote onzekerheid. Ze konden hun geluk niet op toen ze waren ingeloot, maar bijna twee jaar later is de eerste paal nog geen feit. Eén omwonende heeft bezwaar gemaakt. Daardoor is de bouwvergunning feitelijk nog niet rond. De kopers bundelen nu krachten.

6:41