Isala leent 150 miljoen van Europa voor ziekenhuizen Zwolle en Meppel

Het geld wordt gebruikt voor de nieuwbouw in Meppel, een nieuw elektronisch patiëntendossiersysteem en de toekomstbestendigheid van de bestaande gebouwen. Dat meldt de Europese Commissie in een persbericht. ,,Met deze financiering kunnen we niet alleen de gezondheidszorg in onze regio de komende jaren beschermen, maar ook onze ontwikkeling voortzetten. Dit is des te belangrijker in een tijd waarin mensen langer leven en er dus meer mensen behoefte hebben aan gezondheidszorg", zegt bestuursvoorzitter van Isala Rob Dillmann in hetzelfde persbericht.