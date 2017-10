Isala-medewerkers moeten 'steentje bijdragen' aan kostenbesparing

Positief resultaat

Innovaties

,,Dat resultaat is nodig, omdat we ook graag in de toekomst onze patiëntenzorg willen blijven vernieuwen: de beste apparatuur, de beste middelen, de juiste mensen op de juiste plek, mee blijven doen met innovaties zoals toepassing van e-health in de zorg. En dat alles omdat het meerwaarde heeft voor onze patiënten. Momenteel ligt de omzet en de productie van Isala op het niveau van 2016. Maar het doel om een resultaat van 7 miljoen in 2017 te realiseren vraagt om meer. Dat betekent dat Isala bekijkt aan welke knoppen we kunnen draaien om het gewenste resultaat te halen. Zo is Isala bijvoorbeeld in onderhandeling met zorgverzekeraars over de nieuwe contracten voor volgend jaar. Aan medewerkers is gevraagd om meer kostenbewust te worden. Er is een lijst aangelegd waarop medewerkers besparingstips kunnen aangeven en inzien. Hierop staan bijvoorbeeld tips als lichten en apparatuur op tijd uitschakelen en alleen kleurkopieën maken als het nodig is. Iedereen kan z’n steentje bijdragen."