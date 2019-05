Isala-neuroloog Esther Zeinstra start MS-centrum: ‘Ontwikkelingen rond MS in stroomversnelling‘

Dat gaat donderdag van start met een symposium. Dan ontvangt het centrum ook het zogenoemde Vlinderkeurmerk van het MS Fonds. Het keurmerk wordt uitgereikt aan ziekenhuizen die gespecialiseerde zorg bieden aan MS-patiënten. Isala is het dertiende ziekenhuis met zo’n keurmerk en naast het MCL in Leeuwarden de enige in noord-oost Nederland.