Isala overweegt aanbieden IVF-draagmoederschap voor homoparen

Het Isala Fertiliteitscentrum in Zwolle overweegt of ze IVF-draagmoederschap voor homoparen gaat aanbieden. Dit meldt het televisieprogramma De Monitor. Het programma meldt verder dat homoseksuele wensouders die met een draagmoeder hun kinderwens willen vervullen vanaf volgend jaar terecht kunnen bij twee Nederlandse klinieken, in Leiderdorp en in Elsendorp. Tot nu toe was deze wens in Nederland niet te vervullen wegens strikte voorschriften en moesten de stellen uitwijken naar het buitenland.