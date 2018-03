Isala: smartphone-gebruik in avond niet bevorderlijk voor goede slaap

Een op de vijf mensen van twaalf jaar of ouder zegt last te hebben van een slechte nachtrust. Dat blijkt uit onderzoekscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het slaapcentrum van het Isala Slaapcentrum in Zwolle kijken de specialisten er niet raar van op. Zij zien al jaren een stijging in het aantal patiënten.

Het slaapcentrum in Zwolle is een van de 86 slaapcentra in het land en ziet per jaar tussen de 1.500 en tweeduizend patiënten met ernstige slaapproblemen waar de huisarts geen remedie voor heeft.

Voor het grootste deel gaat het om patiënten met slaapapneu, een kwaal waarbij tijdens de slaap de ademhaling enkele malen per uur stopt. ,,Deze groep patiënten heeft overdag te kampen met vermoeidheid en concentratieproblemen'', legt Hans Varenbrink uit. Hij is als 'physician assistant' verbonden aan het Isala Slaapcentrum. Slaapapneu kan ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben en kan leiden tot verhoogd risico op onder meer hoge bloeddruk en hartritmestoornissen.

Informatie

Het slaapcentrum ziet ook een groeiend aantal patiënten dat inslaapproblemen heeft, te vaak 's nachts wakker wordt of heel vroeg wakker is. ,,Die groei is mogelijk te verklaren doordat we met zijn allen tegenwoordig ontzettend veel informatie te verwerken hebben. We zitten te pas en te onpas op onze smartphone, kijken onderwijl televisie of zitten achter de laptop. Ons brein staat gedurende de dag voortdurend 'aan' en dan willen we om elf uur gaan slapen en zijn we er verbaasd over dat dat niet lukt. Het brein is dan nog bezig die hoeveelheid informatie te verwerken.''

Alleen een goede 'slaap-hygiëne' kan leiden tot een weldadige nachtrust met een uitgerust gevoel in de ochtend. ,,Dat betekent in ieder geval geen zware inspanningen 's avonds, niet vlak voor het slapen in het licht van smartphone kijken want dat kan leiden tot hormonale schommelingen en niet intensief naar de televisie kijken waardoor het brein nog de informatie moet verwerken.'' De physician assistant ziet dat patiënten vaak totaal geen wetenschap hebben van het verkeerde slaapritme dat ze hebben. Slaapmomenten overdag kunnen leiden tot een minder goede nachtrust.

Psycholoog

Het slaapcentrum heeft voor slaapapneu afdoende middelen die de kwaal kunnen verhelpen. De andere categorie problematische slapers is lastiger te helpen. Soms is begeleiding van een slaappsycholoog of oefentherapeut nodig om tot het besef te komen dat gedragsverandering overdag nodig is voor een goede nachtrust.