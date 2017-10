Isala spoort sneller tumors op met digitale scanner

Met het apparaat kan het Isala Oncologisch centrum kleine tumoren en uitzaaiingen eerder opsporen. De digitale versie kan nauwkeuriger meten dan de huidige, analoge scanner die het ziekenhuis gebruikt, zegt technisch geneeskundige Daniëlle Koopman van Isala. ,,We gebruiken de scanner bij een sterke verdenking of bewezen kanker. Kleinere afwijkingen kunnen we nu in een eerder stadium zien."

Snellere behandeling

Een hogere beeldkwaliteit heeft ook betrouwbaardere diagnoses als resultaat en daarmee een snellere behandeling. Tumoren tot kleiner dan 10 millimeter worden beter zichtbaar met het apparaat. Ook is er minder radioactieve stof nodig, die bij patiënten wordt ingespoten om de tumoren zichtbaar te maken in de scanner.

Naast de oncologische afdeling zal de scanner ook ingezet worden op de afdeling cardiologie. De verwachting is dat aandoeningen aan het hart ook beter opgespoord kunnen worden, zegt Koopman. ,,We gebruiken dan een andere stof om afwijkingen in de hartspier zichtbaar te maken."

Vijf ter wereld