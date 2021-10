Isala stroomt vol met covid-patiënten: dit is waarom het ziekenhuis al moet ingrijpen (terwijl het vorig jaar nog veel drukker was)

N50 weer eens dicht...(en nu een heel weekeinde lang)

15 oktober Meestal is de N50 tussen Emmeloord en Zwolle dicht als er een ongeval gebeurd is. En dat is nogal eens het geval de laatste tijd. Maar dit weekeinde is de reden geen ongeval. Er zijn werkzaamheden. Iedereen die tussen vrijdagavond 20 uur en maandagochtend N50 moet nemen, krijgt er mee te maken. De zuidelijke richting naar Zwolle is compleet afgesloten.