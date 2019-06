Isala-verpleegkundige Rebecca raakt gevoelige snaar met ode aan politie: ‘Ze weten dat het leven klote kan zijn’

Ook Rebecca Hoekstra Andringa is wel eens boos op de politie. ‘Agenten, laten we eerlijk zijn, ik ben er niet altijd dikke maten mee’, postte de verpleegkundige van Isala vanavond op haar Facebook-pagina. Maar ze heeft tegelijk mateloos respect voor het werk dat de mannen en vrouwen in het blauw uitvoeren. Haar lofzang kreeg dankzij de politie in Zwolle razendsnel een breed podium op social media.

De laatste zin van Rebecca haar post: ‘Ik weet niet zo goed of dit uiteindelijk bij een politie -orgaan terecht komt, echter het is een schot voor de boeg waard, om in de terminologie te blijven.’ En nog geen half uur is haar bericht al opgepikt. Het geeft maar aan hoe alert de politie is.

Quote Geloof me, meerdere malen heb ik wel eens iemand subtiel stijf gescholden Rebecca Hoekstra Andringa

Gescholden

‘De agent(e) door de ogen van een verpleegkundige’, staat er boven haar ode. Waarin ze er geen doekjes om windt. ‘Geloof me, meerdere malen heb ik wel eens iemand subtiel stijf gescholden, in de auto dan hè, held dat ik ben. Met name op die momenten dat een agent achter een container een laserstraaltje op mijn gestroomlijnde auto gericht heeft, of wanneer er een flap wappert achter mijn ruitenwisser omdat ik verkeerd geparkeerd sta.’

Maar dan gaat het bericht een andere kant op: ‘Maar steeds vaker kom ik vanuit mijn professie als verpleegkundige (spoed eisende hulp voor hart & long patiënten) in aanraking met de politie. Daarom dicht ik deze lofzang toe aan onze samenwerking, maar vooral aan de agent. Agenten, ben verrekte blij wanneer zij voorkomen dat een patiënt de hut kort & klein slaat zodat wij ons werk kunnen doen. Want laten we eerlijk zijn met een grote mond redden we ons wel maar daarna wordt het wat penibeler. Echter het is veel meer dan dat...’

Quote De agent, die net als wij, familie moet vertellen dat hun geliefde is overleden en dat kinderen nooit meer thuis komen Rebecca Hoekstra Andringa

Reanimeren

Ze vervolgt: ‘De politie is vaak ter plaatse bij een reanimatie, soms als eerste hulpverlener. De agent reanimeert, registreert en informeert. Informeert familie van een patiënt en begeleidt hen naar het ziekenhuis. In mijn ogen een stukje zorgverlening die soms kan grenzen aan alle logica van ons bestaan wanneer het om papa’s, mama’s en kinderen gaat. De agent, die net als wij, familie moet vertellen dat hun geliefde is overleden en dat kinderen nooit meer thuis komen.’

‘Het zijn de agenten die op gepaste wijze een ruimte verlaten tijdens een slecht–nieuwsgesprek om vervolgens om het hoekje te staan wachten om afscheid van de familie te nemen. En het zijn diezelfde agenten die mij in de ogen aankijken en weten dat het leven soms echt zo ontzettend klote kan zijn, om vervolgens zacht te zeggen; ‘veel sterkte’.’

Volgens Rebecca is het een kant die bijzonder weinig wordt belicht: ‘Maar absoluut de bewustwording waard is. Dank daarvoor, dank voor de samenwerking.’