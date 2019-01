Isala wil betere bereikbaarheid en past bezoektijden aan

Zorgen

De verkeersdoorstroming bij het ziekenhuis vanaf de drukke Ceintuurbaan is nu vaak niet optimaal. Vooral in de wintermaanden doen zich problemen voor en ontstaan files naar het parkeerterrein van Isala. Bestuursvoorzitter Rob Dillmann uitte daarover zijn zorgen al in de zomer van 2018 in de Stentor. Hij waarschuwde dat de bereikbaarheid voor ambulances niet in gevaar moet komen. Dat was toen nog niet het geval, volgens Dillmann, maar soms is het wel laveren voor de bestuurders van ambulances.