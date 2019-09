Isala-ziekenhuis in Zwolle en Meppel gaat op 8 oktober deels plat

Onvrede

Dat Isala meedoet zegt volgens Veldt iets over de actiebereidheid in die ziekenhuisgroep. Onlangs meldde een actiecomité van het Isala-personeel al in deze krant dat de onvrede over de arbeidsomstandigheden groot is. ,,We zijn het zat’’, schetste Erik Lindeboom namens de groep. ,,Verpleegkundigen, maar ook ander personeel, zijn moe. We moeten steeds meer doen voor hetzelfde salaris.’’