Isala ziekenhuis Zwolle tegen kuchende patiënten en bezoekers: blijf weg!

De maatregelen gelden zowel voor patiënten, bezoekers als medewerkers. Lees hier welke maatregelen Isala neemt op de vijf locaties in Zwolle, Meppel, Kampen, Heerde en Steenwijk, nadat een tweede medewerker besmet bleek met corona.

Patiënten

Mensen die een niet spoedeisende afspraak hebben op een polikliniek en verkoudheidsklachten hebben, wordt verzocht de afspraak te schrappen. ,,Heeft iemand twee of meer klachten, dan vragen we contact op te nemen met het ziekenhuis om de afspraak te verzetten”, vertelt Isala-woordvoerder Monique de Haan. ,,Het gaat dan om mensen die minimaal twee van de vier symptomen hebben, zoals koorts, hoesten, neusverkoudheid of kortademigheid. Als het medisch noodzakelijk is gaan afspraken in het ziekenhuis wel door.”

Iedere patiënt die in het ziekenhuis ligt met twee of meer van de klachten koorts, verkoudheid, hoesten of kortademigheid, worden door Isala getest op COVID-19.

,,Dit doen wij uit voorzorg. Mocht blijken dat een patiënt besmet is met het coronavirus, dan verplegen wij hem in isolatie”, aldus de Haan.

Bezoekers

Isala wil zo min mogelijk bezoekers in het ziekenhuis, daarom geldt per direct een bezoekrestrictie.

Bezoekers die last hebben van verkoudheidsklachten zijn voorlopig niet welkom. Ook geldt een maximum van twee bezoekers per patiënt per dag. Deze beperking geldt niet voor bezoek aan de intensive care, kindergeneeskunde en aan patiënten in hun laatste levensfase.

Volledig scherm Isala in Zwolle. © Archief



Medewerkers

Ook voor personeelsleden van Isala gelden beperkingen.

Zo mogen ze geen bijeenkomsten meer bezoeken als dit niet noodzakelijk is. Congressen en symposia worden voorlopig vermeden. Medewerkers die verkoudheidsklachten hebben worden getest op het coronavirus. Personeelsleden met twee of meer klachten werken voorlopig niet in het ziekenhuis en blijven thuis.

Infopunten

Vanaf donderdag richt Isala bij de ingang van de diverse ziekenhuizen informatiepunten in.

Daar worden bezoekers direct geïnformeerd over de maatregelen die gelden. De infopunten gelden ook als een soort ‘poortwachters’: bezoekers met verkoudheidsklachten die niet per se in het ziekenhuis hoeven zijn, worden gevraagd weg te gaan.

Woordvoerder Monique de Haan: ,,We willen op dit moment niet dat mensen met verkoudheidsklachten in ons ziekenhuis komen. Daar zit toch een risico aan en we willen de kans op besmettingen zo klein mogelijk maken.”