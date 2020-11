Isala ziekenhuizen Zwolle en Meppel vliegen nieuw tijdperk in met medische drones

Het Isala ziekenhuis in Meppel en Zwolle start de komende maanden met het testen van medische transporten per drone. Het is voor het eerst in Nederland dat er een medische drone boven dunbevolkt gebied gaat vliegen over langere afstanden. ,,Met drones kunnen we de wachttijd voor bloedonderzoeken verkorten. Zo kunnen we de zorg dichterbij de patiënt houden.”

Morgen zal er een eerste demonstratievlucht plaatsvinden tussen Zwolle en Meppel, waarna de ontwikkeling voor de inzet van medisch transport officieel kan worden gestart. Het initiatief Medical Drone Service bestaat uit een samenwerkingsverband tussen onder andere ANWB, PostNL, ziekenhuizen Isala en Erasmus MC, en Sanquin en Certe.

Eerste medische testvluchten

Het uiteindelijke doel van de drones: sneller medische spoedzendingen versturen zoals bloed, medicijnen en diagnostische monsters richting zorglocaties en patiënten. Klaas Henk van der Steege van het Isala Klinisch Chemisch Laboratorium onderzoekt of bloedmonsters ook daadwerkelijk met een drone vervoerd kunnen worden. ,,Afgelopen week zijn we gestart met de eerste testen”, vertelt Van der Steege. ,,We willen onderzoeken of factoren als temperatuur, trillingen, g-krachten of de hoogte waar een drone mee vliegt, van invloed kan zijn op de onderzoekmonsters. Zo willen we vaststellen dat het vervoer per drone net zo goed is als het vervoer over de weg.”

De wens was eerder om de dronediensten te starten zodra het nieuwe ziekenhuis in Meppel in 2021 opgeleverd zou worden. Dat blijkt toch niet haalbaar te zijn: naar verwachting zal het hele onderzoek zo'n 3 jaar in beslag gaan nemen. De ANWB gaat de komende tijd trajectvluchten doen om te kijken of de drone zelfstandig goed kan vliegen.

Samenwerkingsverband Medical Drone Service presenteert een drone die gaat helpen bij medisch transport, bijvoorbeeld voor het vervoer van bloed, medicijnen en diagnostische monsters naar patiënten en zorglocaties.

Veiligheid voorop

,,Veiligheid is echt het belangrijkste bij het onderzoeken van deze vluchten”, legt ANWB-woordvoerder Marcus van Tol uit. ,,We vliegen sowieso niet bij slechte weersomstandigheden. We hebben ondertussen 160 vluchten uitgeoefend om de besturing en het landen en opstijgen onder de knie te krijgen.” De drone vliegt automatisch, maar wordt op afstand wel gemonitord. Daarnaast wordt het luchtruim gesloten bij testvluchten.

Voor het eerst worden er nu dus tests gedaan boven dunbevolkt gebied. Blijkt dit succesvol, dan kan het onderzoek verder uitgebreid worden naar Randstedelijke gebieden. ,,Zo wordt het steeds spannender en kunnen we uiteindelijk kijken of we medische materialen aan boord kunnen nemen", aldus Van Tol.

Uitdagingen

De grootste uitdaging zit hem waarschijnlijk niet eens in de techniek, maar in de regelgeving. Van Tol: ,,Om een vlucht uit te voeren, moet je nu nog een ontheffing aanvragen bij het Ministerie van Infrastructuur. Je wilt deze vluchten alleen regulier gaan uitvoeren ten behoeve van medisch urgente transporten. De wettelijke regels zullen dus moeten worden aangepast. De minister heeft in het verleden al aangegeven dat Nederland daar een stap in moet gaan maken. Wij hopen erop dat dit ook de ambitie zal zijn en dat wij als samenwerkingsverband daar straks wat mee kunnen.”

Vliegtesten tussen Meppel en Zwolle

Tussen de twee ziekenhuizen wordt tot medio 2021 getest en er zal alleen op werkdagen gevlogen worden. Hiervoor zijn ontheffingen verleend door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Er wordt gevlogen over dun bevolkt, agrarisch gebied over een afstand van 15 kilometer. Het laatste deel van het traject naar het ziekenhuis in Zwolle ligt in bebouwd gebied en wordt in een later stadium uitgevoerd. Tijdens deze vluchten zullen nog geen medische goederen worden vervoerd.

Avy drone De speciale drone is ontwikkeld door Avy en heeft een spanwijdte van 2,4 meter. Slechts een handjevol mensen mag deze drone besturen. Marcus van Tol van de ANWB zegt hierover: ,,Je moet kennis hebben van luchtvaartregels, de drone zelf kunnen besturen, maar ook verstand hebben van de techniek. Als dronepiloot is het belangrijk dat je dit allemaal beheerst.” Op afstand kan een piloot op de grond de drone besturen en vliegt over het mobiele netwerk van KPN. De ANWB, die ook de traumahelikopters en ambulancehelikopter vliegt, voert de vliegoperatie uit. De drone vliegt op een hoogte van ongeveer 100 meter met een snelheid van 75 kilometer per uur. Zo kan een levering die normaal gesproken 45 minuten duurt, nu binnen 15 tot 20 minuten worden bezorgd. De drone is elektrisch aangedreven en geluidsarm.