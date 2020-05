Isala Zwolle: ‘Vijftig procent reguliere zorg weer opgestart’

Eis van twee jaar voor uit het niets steken student in Zwolle

12:31 Uit het niets wordt een 26-jarige student ’s nachts op weg van zijn werk in een hotel in Zwolle naar huis in zijn rug gestoken door een man met ontbloot bovenlichaam en een verwilderde blik in zijn ogen. Korte tijd erna wordt een man aangehouden, een opvallende verschijning, die nauwkeurig aan het opgegeven signalement voldoet. Dat is dan ook vrijwel het enige bewijs dat de officier van justitie in handen heeft.