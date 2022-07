Istvan, Simone en Tara lopen Nijmeegse vierdaagse: ‘Geen last van hitte, regen, blaren of steekpartijen’

Rob en Michel uit Zwolle begonnen B&B in Spanje. En toen: ‘Corona, overstro­ming, Sahara­storm, bosbrand’

Rob de Rijter (64) verkocht café De Beurs in Zwolle en begon met zijn partner Michel Steen (56) uit Harderwijk een B&B in Andalusië. Tien dagen nadat ze er één overnamen, brak de coronapandemie uit. En dat was nog maar het begin van alle pech. ,,Anderhalf jaar geen gast gehad. Vervolgens zaten we in een overstroming, Saharastorm en bosbrand. Afgelopen weekeinde moesten we twaalf gasten van de berg evacueren.’’

21 juli