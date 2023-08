SV Zwolle hangt de vlag uit: eindelijk verlost van horrorveld

Met poll & video Oud-voetbalhoo­li­gan John van Zweden: ‘Zo los je in één klap alle supporters­pro­ble­men op’

Oud-hooligan John van Zweden was in de jaren 80 betrokken bij zo’n beetje elke voetbalrel en kreeg als eerste in Nederland een stadionverbod. Hoe kijkt de Hagenees, die ooit met een shovel het veld opreed, tegen de supportersproblemen aan waarmee bijvoorbeeld PEC Zwolle de laatste tijd te maken heeft?