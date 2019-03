Jaarlijks honderden ‘verdachte sterfgevallen’ in Oost-Nederland

In 2018 onderzocht de politie in de Stentor-regio de doodsoorzaak van 495 personen. Een lichte stijging ten opzichte van een jaar eerder, toen het aantal verdachte sterfgevallen 438 was. In 293 van de gevallen bleek de overledene vorig jaar een natuurlijke dood te zijn gestorven. In andere gevallen ging het om zelfdoding of bijvoorbeeld een verkeersongeval. De meeste verdachte doden waren vorig jaar in Apeldoorn (92), de minste in Olst-Wijhe (4).