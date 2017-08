Jacht op spoorlopers is geopend

Graf­fi­ti-spui­ter Peperbus mogelijk al opgepakt

16:53 Een 41-jarige man uit Zwolle is in de nacht van donderdag op vrijdag op heterdaad betrapt terwijl hij bezig was om graffiti aan te brengen. De politie vermoedt dat hij ook verantwoordelijk is voor de graffiti op de Peperbus en het pand van Leger des Heils, eerder deze week