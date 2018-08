Jacob (50) legde zijn Zwolle bijzonder vast: 'Je waant je echt even in het buitenland'

Kiekjes waren het. Denk aan een plaatje van de ondergaande zon. Of van zijn dochter die uitkeek over de IJssel. Spelen met de camerafunctie van zijn telefoon, meer was het niet. Toch kreeg Jacob Koedoot (50) steeds vaker complimenten. En dat smaakte naar meer. In het dagelijks leven is hij datamanager bij DSM. Dan draait alles om cijfertjes. ,,In die foto's kan ik mijn creativiteit kwijt.'' Hij kocht een echte camera en een paar cursussen later had-ie het fotovirus goed te pakken. ,,Maar ik wilde het serieuzer doen. Daarom meldde ik mij aan voor Zwolle Vertelt.''