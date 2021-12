Jacoba (87) uit Zwolle haalt tóch haar eerste prik: ‘Met code zwart in het vooruitzicht zit ik hier toch’

,,We zouden dit al drie keer eerder doen, maar net zo vaak belde ze kort van tevoren af’’, knikt Hans van Putten richting zijn moeder Jacoba. Ze loopt net met haar rollator de prikkamer in van de huisartsenpraktijk aan het Straussplein in Holtenbroek. Twee dagen na haar 87ste verjaardag krijgt ze haar eerste vaccinatie. ,,Dan had ze weer iets gelezen ergens, zag ze het toch niet zitten. Vandaag belde ze ook, twee uur geleden. Ik dacht: ‘Oh god, daar gaan we weer’, maar gelukkig ging dat ergens anders over.’’