Jacq. uit Zwolle schrijft boek over ongemakken op kantoor: ‘Er zijn gewoon heel rare kantoormensen’

video Kidstuin Zwolle als fijne plek in moeilijke tijden

17:08 Kinderen die op bezoek zijn bij KindermeZZo in Zwolle kunnen daar voortaan ook buiten spelen. Zaterdag is een kidstuin geopend. KindermeZZo is een plek waar kinderen terecht kunnen die te maken hebben met kanker in het gezin. Met sport en spel kunnen ze zich er even ontspannen.