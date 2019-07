Jamie (8) koopt vissen voor eenzame Zwollenaren: ‘Daar worden ze blij van’

Man uit Zwolle vindt vuurwapen in zijn tuin, mogelijk verband met schietpar­tij op terras bij pizzeria

16 juli De politie heeft de vier mannen die vlak na het schietincident op de Oude Vismarkt zondagavond in Zwolle werden aangehouden, weer vrijgelaten. Tijdens het onderzoek is een vuurwapen gevonden, een bewoner van de Van Karnebeekstraat vond het in zijn tuin. Dit meldt de politie dinsdagavond.