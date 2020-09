Jamile uit Zwolle speurt al 7 jaar naar zijn verdwenen broertje Rachid: ‘Ik moet oppassen met wat ik zeg’

Waar is Rachid Zaoudi? De Zwollenaar verdween in december 2013 spoorloos. Zijn broer Jamile zoekt sindsdien naar antwoord op de vraag wat er met de toen 36-jarige benjamin van het gezin is gebeurd. Ja, hij zat in het criminele circuit. En nee, Jamile denkt niet dat Rachid nog leeft. Maar hij speurt door. ,,Het laatste dat we van hem hebben gehoord was dat hij ‘lang zal ze leven’ zong voor onze op sterven liggende moeder.”