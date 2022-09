Jan (79) herschrijft ‘vergeten’ historische slag bij Zwolle en Zwarte Water: ‘Als het vijand was gelukt, was het einde Republiek’

met video Politie zoekt nu ook naar vermiste Bennie (62) uit Zwolle: ‘Lijkt van de aardbodem verdwenen’

Ook de politie zoekt inmiddels actief naar Bennie Dijkslag (62) uit Zwolle. De man is nu drie weken vermist, nadat hij zijn woning in Holtenbroek verliet. Sinds vorige week dinsdag zijn vrijwilligers al dagelijks in en om de stad op zoek naar hem.

11:10