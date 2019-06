Jan pakt 1000 ratten per jaar

Huh? Er komt witte rook uit de regenpijp bij de buren. Hoe krijgt-ie dat nou voor elkaar? Nog geen tien minuten daarvoor heeft Jan Marskamp een rookmachine aangesloten op de toiletpot in het huis van de dertigers Robin Vos en Samantha Nijland. Die woonden altijd prinsheerlijk aan de Korenbloemstraat in Assendorp, maar hebben sinds enige tijd last van ratten. Vermoeden ze. Dus Rova gebeld, afspraak gemaakt. En nu staat Marskamp hier flink te dampen met zijn machine. Het idee is simpel: blaas rook in het riool en het vindt overal uitgangen. Dan weet je dus ook of er ergens gaten zitten waar die niet horen. Ingangen voor ongedierte. ,,Bij veel woningen zit nog een beerput. Als je die afkoppelt en niet goed afsluit, dan blijft er een mooi kanaal over voor ratten. Zie je heel veel. Vooral in de oudere wijken.''