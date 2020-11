Jan Verheijen (66) uit Zwolle treurt om verlies van voormalig tegenstander Maradona: ‘Hij was eigenlijk té goed’

Partycras­hers en slaande deuren: een ode aan de verdwenen feestzaal in Zwolle

21 november Zeg je Urbana, dan beginnen veel Zwollenaren over bruiloften en familiefeesten. Het zalencentrum gaat dicht en is daarmee het zoveelste in de stad. Denk aan de Bierton. De Vrolijkheid. De Proosdij. De Toerist, van nog langer geleden. Gelukkig hebben we de herinneringen nog. Van partycrashers op een trouwfeest tot slaande deuren in de Bierton.