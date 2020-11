Jan Verheijen (66) uit Zwolle voetbalde tegen Maradona: ‘Hij was eigenlijk té goed’

‘Chemische’ lijmlucht teistert parkeerga­ra­ge winkelcen­trum Zwol­le-Zuid: ‘Ik lijk wel high’

20 november Er hangt deze week een penetrante ‘lijmlucht’ rond de parkeergarage van winkelcentrum Zwolle-Zuid. ,,Ik heb nog nooit zo high winkelwagens gehaald’', aldus een medewerker van de Albert Heijn die in de garage in de weer is. ,,Het is nog maar net te doen.’’ De stank is een gevolg van de werkzaamheden die verricht worden om de parkeergarage waterdicht te maken.