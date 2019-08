Jan Verheijen uit Zwolle speelde ooit tegen Maradona: ‘Na afloop kreeg ik zijn shirtje maar was 'm binnen een jaar al kwijt’

,,Al bij de warming-up was het hele stadion op zoek naar een klein mannetje. Maar hij was er niet. Pas toen iedereen al bezig was, kwam hij op z’n gemak de catacomben uit. Balletje aan z’n voet, veters los, sokken op z’n schoenen. Zo naar de middencirkel, waar hij precies hetzelfde deed als die bekende warming-up van hem, weet je wel. Schouder, kop, knie, borst. De bal heeft denk ik een kwartier de grond niet geraakt. Op een gegeven moment legt ’ie vijf ballen op dertig meter van de goal, de rest van Boca was al naar binnen. Alle vijf, met links, strak in de kruising. Waanzinnig! Nooit zoiets gezien. Onze warming-up stelde niks meer voor, we keken alleen maar naar wat Maradona deed. Theo de Jong, die in 1974 nog de WK-finale speelde, zei alleen maar: ‘Wat is dit? Wat is dit?!’”