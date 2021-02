Jan-Willem (19) maakte met vrienden een escaperoom die zich afspeelt in Zwolle

video Dit is waarom een zeldzame en peperdure ‘hond’ naar Zwolle is gekomen: ‘Je moet hem niet willen aaien’

23 februari Studenten van Hogeschool Windesheim mogen als eerste in Nederland samenwerken met robothond Spot. Spot is een vierpotige robot die niet kwispelt, maar zoemt. Bovendien is hij iets duurder dan een doorsnee hond: 75.000 euro. ,,Je moet hem niet willen aaien, al is dat de eerste reactie die je voelt.’’