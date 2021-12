Janco Cnossen krijgt bij afscheid Grote Kerk erepenning van Zwolle, in navolging van Typhoon, Sporre en Van der Breggen

,,Ik wil maatschappelijk relevant blijven’’, zegt de dan 63-jarige Janco Cnossen in 2010 bij zijn afscheid als ChristenUnie-wethouder van de gemeente Zwolle. Dat het hem in de elf jaren die volgen aardig gelukt is, mag een understatement heten. Cnossen smeedt politieke coalities, trekt de kar bij stichting Ouderenzorg Wijthmen en maakt bovenal meters als bestuursvoorzitter van de stichting Academiehuis Grote Kerk.