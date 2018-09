Jansen gaat Overijsselse Stichting Stimuland aansturen

De in Noord-Brabant geboren Jansen studeerde bestuurskunde aan de Universiteit in Leiden en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze is tot 1 december voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), waar ze onlangs haar vertrek aankondigde. Tot eind mei was ze ook voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). Eerder werkte Jansen als beleidsmedewerker voor de VVD-fractie in het Europees Parlement, als financial trainee op het Ministerie van Financiën en als senior beleidsmedewerker Financiën en Landbouw en Natuur voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer.