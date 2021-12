Jaren celstraf dreigt voor bomaanslag in Zwolle: 'Het verschil tussen dood en leven was enkele centimeters’

Het was een Supercobra6 die op 12 september 2020 door de brievenbus van een woning aan de Puntmos in de Zwolse wijk Stadshagen werd gegooid. De moeder van het beoogde slachtoffer trof rond middernacht iets brandends in haar brievenbus. Toen ze het naar buiten wilde duwen, ontplofte het projectiel: één van haar vingers werd afgerukt en de banden van haar duim raakten los. Bovendien veroorzaakte de explosie gehoorbeschadiging en brandwonden.

De huiseigenaresse is voorgoed arbeidsongeschikt verklaard: ze kan haar hand niet meer gebruiken en moest afscheid nemen van haar baan in de zorg. Volgens een explosievendeskundige had de vuurwerkbom haar dood kunnen betekenen. ,,Het verschil tussen dood en leven was enkele centimeters of decimeters groot”, aldus de officier van justitie.

Wraak

Het OM vermoedt dat de verdachte Shervinho D. wraak wilde nemen op de dochter van het slachtoffer. Door haar toedoen liep zijn relatie op de klippen. Bovendien plaatste D. de dag na de ontploffing een aantal - volgens het OM opvallende - berichten op Instagram. Naast een foto van Holleeder plaatste hij de tekst: ‘Vroeg of laat wordt er afgerekend’. Ook plaatste hij posts met de bijschriften ‘Snitches get stitches’ en ‘Karma is a menu, you get served what you deserve’.

De officier van justitie vindt een poging tot doodslag bewezen. Ook is een schadevergoeding van 122.000 euro geëist.

Ontkenning

Er zijn waarschijnmeerdere personen betrokken bij de brievenbusbomaanslag. D. wordt gezien als hoofdverdachte, maar hij ontkent elke betrokkenheid bij het plaatsen van het explosief. Hij zag het, naar eigen zeggen, vanaf een afstandje gebeuren.

D. wijst naar twee andere mannen, die de bewuste nacht ook aanwezig waren bij de Zwolse woning. Van één van hen is inderdaad een vingerafdruk gevonden op de brievenbusklep en hij zal zich dan ook later voor de rechter moeten verantwoorden.

Op fragmenten van het vuurwerk is DNA-materiaal aangetroffen. ,,Dat was niet van D., maar het OM weigert verder onderzoek te doen”, stelt de advocaat van de verdachte. Volgens hem heeft de officier van justitie last van tunnelvisie.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak over de zaak.