Jarig Holtenbroek verdient een boek

Er zijn plannen voor een boek over de markante wijk en voor een groot muziekfestival. ,,Want dit is natuurlijk wel de componistenwijk. We willen mensen benaderen die verstand hebben van klassieke muziek of hedendaagse muziek.’’ Afgelopen zaterdag tijdens de nieuwjaarsreceptie in het wijkcentrum was de aftrap van Holtenbroek60.

Tekentafel

Op 17 september 1958 sloeg de toenmalige minister van Volkshuisvesting Herman Witte de eerste paal voor de wijk, die daarna in een indrukwekkend tempo uit de grond gestampt werd. Met flats en eengezinswoningen, in een strak patroon. ,,Holtenbroek werd op de tekentafel ontworpen en daarna achter elkaar gebouwd, in een tijd dat het nog niet zo gebruikelijk was om dat op die manier te doen’’, weet Gerrits. ,,Nederland kwam uit een periode van woningnood, en dit was een van de eerste echte groeiwijken.’’

Inmiddels is er veel veranderd. De eerste generatie flats en eengezinswoningen is al vervangen door nieuwbouw. Andere delen van de wijk zijn grondig gerenoveerd. Maar er zijn ook nog hele stratenblokken die nog net zo ogen als eind jaren vijftig, begin jaren zestig.

Volledig scherm Holtenbroek nu: de eentonigheid doorbroken. © Frans Paalman

Holtenbroek verdient een feestje en een boek omdat het een unieke wijk is, vindt Gerrits die er zelf een groot deel van haar jeugd doorbracht en na jarenlang elders te hebben gewoond, sinds een jaar of tien weer terug is. ,,Natuurlijk, er zijn problemen, maar die zijn er in andere wijken ook. Er zijn genoeg mensen die het hier fijn vinden en blij zijn dat ze nog eens mensen tegenkomen met een andere culturele achtergrond. Daar kun je een hoop van leren, het is een verrijking.’’ Ze roemt de wijk ook omdat die zo centraal in Zwolle ligt. ,,Je bent zó in de binnenstad en in allerlei andere wijken. ‘’

Voorbereidingen