Jarige Canadese veteraan ontvangt oorlogskrant uit Zwolle

Toeristi­sche sector in Overijssel luidt de noodklok: ‘Onderne­mers raken volledige omzet kwijt’

8:00 De Overijsselse toeristische sector - goed voor 2,2 miljard euro aan directe bestedingen en ruim 38.000 banen in 2019 - wordt hard geraakt en staat door de coronacrisis zo goed als stil. Dat concludeert MarketingOost, dat samenwerkt met verschillende toeristische partijen. Onder andere voor campings in het Vechtdal is het een ramp. ,,We moeten meer dan 1.000 reserveringen omzetten.”