Jarige Handwerkbeurs Zwolle geeft bloggers podium

Nieuwe trends

Er zijn bovendien nieuwe trends te zien, meldt Marjon Brouwer namens de organisatie. 'Zo is het thuisgebruik van de plotter in opkomst, worden er steeds meer zelf garens geverfd en ook het Diamond Painting is zeer populair en mag niet ontbreken', aldus Brouwer in een persbericht. Ook worden tijdens de beurs meerdere boekpresentaties gehouden.

Eigen patronen

Zoals gezegd presenteert de beurs ook bloggers die bekend zijn van hun Do It Yourself-filmpjes op YouTube. Vaak zijn zij tevens ontwerper van bijvoorbeeld brei- of haakpatronen of zijn ze verbonden aan bepaalde merken of winkels. 'Tijdens de beurs kan iedereen met ze praten en zien wat ze maken of alleen even gedag zeggen', meldt Brouwer in het persbericht. Op het loungeplein zijn elke dag andere bloggers aanwezig.