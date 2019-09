Jarige zwemclub Swol 1894 in Zwolle krijgt Koninklijke Erepenning

video Na precies twee jaar is het Hudson’s Bay-sprook­je in Zwolle voorbij

7:00 Op de kop af twee jaar geleden, op 20 september 2017, stappen de eerste klanten naar binnen bij Hudson’s Bay in Zwolle. Alle ogen zijn gericht op het fonkelnieuwe warenhuis dat weliswaar in het pand van V&D zit maar in niets lijkt op de ietwat oubollige winkelketen van weleer. Brengt het luxueuze Hudson's Bay de redding voor het kwijnende winkelgebied in het hart van Zwolle?