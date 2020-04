Jasper uit Zwolle bouwde Spitfire-cockpit voor herdenking bevrijding, maar die komt nu de garage niet uit

Carlin uit Zwolle over zwanger zijn in het coronatijd­perk: ‘Het liefst zou ik willen dat ons zoontje nu al komt’

9:32 Zwanger zijn in tijden van het coronavirus. Het gaat goed met de Zwolse Carlin Bouma-Helbers, maar een ding is zeker; zo had ze zich de laatste weken van haar zwangerschap niet voorgesteld. ,,Het is vooral heel gek en onwerkelijk, maar gelukkig vallen de gevolgen voor ons wel mee.”