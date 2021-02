Je gaf Tom Waterreus een stuk hout of steen, en het kreeg dankzij hem een ziel

Op de foto van de rouwkaart zien we hem aan het werk. Ondanks de schade die het herseninfarct in 2007 veroorzaakte, liep Tom Waterreus tot het laatst met de rollator van zijn woning in de Jozefkerk naar het atelier in de Cyclamenstraat. ,,Een hele toer, maar zo bleef hij in beweging”, zegt zoon Ib Waterreus (49). Naast de foto staat een citaat van de kunstenaar: ,,Het is mijn opdracht om beelden te maken waarin het geloof kan wonen”.