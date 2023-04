Je kan meevaren met het Koninklijke jacht Piet Hein vanaf Zwolle: zo werkt het

Na Lelylijn maakt ook spoor tussen Zwolle Münster kans op miljoenen uit Brussel

Er is Europees geld in aantocht voor het verbeteren van de spoorlijn tussen Zwolle en Münster. De verbinding wordt opgenomen in het zogeheten Trans-Europees Transport Netwerk. Dat brengt ook voor twee andere spoorlijnen in Oost-Nederland voordelen met zich mee.