Je kunt deze week tafeltennissen op station Zwolle

video Bloemen van de buurt voor door granaataan­slag getroffen gezinnen

11:07 Woensdagochtend kwart voor 8, in het steegje tussen de Hanselaarmate en de Holtmate. Dik 27 uur eerder ontploften er twee handgranaten in het doorgaans zo kalme woonwijkje in Zwolle-zuid. The day after resteren een krater in het wegdek, steenscherven en wat kapotte ramen als stille getuigen van de aanslag.