Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen

Advocaat klaagt bij OM over 'stuitende' aanhouding van verdachte bij school van zoontje

18:00 De Zwolse advocaat Henk Voors heeft bij het Openbaar Ministerie zijn beklag gedaan over de in zijn ogen ‘disproportionele’ arrestatie van zijn cliënt dinsdagmiddag bij een school in Zwolle. De verdachte werd voor de ogen van talloze schoolgenootjes van zijn zoon door een arrestatieteam in de boeien geslagen.