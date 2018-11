‘Je leeft in een roes en je tikt nog zoveel mogelijk de sterren aan’

‘Kennen jullie Tijn?’ zegt de oncoloog in de loop van het slecht nieuws gesprek. ‘Die jongen van de nagellakactie bij Serious Request? Zijn ziekte, dat heeft Tobias ook. Hersenstamkanker. De gemiddelde levensverwachting bij deze ziekte is zes tot negen maanden.’ Boem. Als een kanonskogel komt de mededeling binnen, zegt vader Reitse Sybesma. Het onheilsbericht komt precies een jaar geleden, op 1 dag na. Het was 2 november 2017. Tobias overlijdt op 31 juli. Hij werd 12 jaar jaar.

Natuurlijk kennen Reitse (41) en zijn vrouw Evelien (42) het droevige verhaal van Tijn, zeggen ze in hun woning in Zwolle. De jongen die op 6-jarige leeftijd in juli 2017 overlijdt aan hersenstamkanker en via de nagellakactie bij Serious Request 2,5 miljoen euro binnenhaalt voor het goede doel. Evelien: ,,We beleefden het verhaal van Tijn net als ieder ander. Zó verdrietig voor Tijn, zijn ouders, familie, vriendjes. Maar het spookt niet door je hoofd dat het je eigen kind kan overkomen.’’