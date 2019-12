‘Je weet het pas echt wanneer je ze terugvindt: dood of levend’

,,Er zijn altijd mensen die onder je huid kruipen”, vertelt Miranda Baas (47). Ze is specialist Vermissingen bij politie Oost-Nederland, en is ook onderdeel van het coldcaseteam. Mensen worden als vermist opgegeven door instellingen, door ouders, buren of familie. Voor elke vermissing moet de urgentie bepaald worden door een officier van dienst. Grofweg kun je zeggen dat een kind onder de dertien jaar bijna standaard als urgente vermissing wordt gezien. Maar een Amber Alert is een noodgreep, een uiterst redmiddel dat -vanwege de impact ervan- maar twee of drie keer per jaar wordt ingezet. ,,Dan vrees je echt voor het leven van een kind en wil je dat de hele wereld meteen meekijkt.”