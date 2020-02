Jelle (21) uit Zwolle zoekt het gevaar juist op vandaag: ‘ik wil de storm voelen, daar waar-ie het hardst tekeer gaat’

Appartemen­ten van Lenie (83) en Appie (66) verwoest bij brand in Zwolse zorgflat: ‘Ik ben zelfs mijn gebit kwijt’

12:53 Twee grote zwarte gaten. Meer is er niet over van de appartementen van Lenie (83) en Appie (66) na de brand in zorgflat de Keersluis in Zwolle. ,,Ik denk dat ik alles kwijt ben, zelfs mijn gebit’’.