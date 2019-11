Jelle Hilarius rolt zonnetapijt uit over sportvelden

Kunstgrasvelden baden zestig procent van de tijd in de zon. Ongebruikt. Geen speler in de buurt. Sportpark op slot. Doodzonde, vindt de Zwolse topvolleyballer, uitvinder en ondernemer Jelle Hilarius (31). Dus ontwikkelt hij een levensgroot zonnetapijt dat je kunt uitrollen. Hij is er al een paar jaar mee bezig en ‘er moet nog veel gebeuren’. Maar, belooft hij: ,,In mei zijn we zover, dan is de grote presentatie.”