Jeroen Krabbé exposeert opnieuw in Zwolle

Jeroen Krabbé was in 2018 op de eilanden, wat onder meer leidde tot twaalf schilderijen, landschappen en zeegezichten. Krabbé manifesteerde zich al vaker in het Zwolse museum, voor het eerst in 2008 met een grote overzichtstentoonstelling. Drie series van Jeroen Krabbé die eerder in de Fundatie te zien waren worden ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag op 5 december getoond in het aan de Fundatie verwante Kasteel het Nijenhuis in Heino/Wijhe: De ondergang van Abraham Reiss (2010), Dum Vivimus Vivamus (2013) en Het late licht (2017).