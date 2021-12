Jeroen uit Kampen bakt ze bruin voor het Ronald McDonald-huis in Zwolle

VAN WIEG TOT GRAF Een vak, een man, Jan Cieraad was een vakman tot en met

Zwollenaar Jan Cieraad (92) had het in zijn vingers. Een kwestie van draaien en het leven had weer kleur. Jan zette antennes op daken, stelde zenders in en repareerde daar waar nodig. En Jan had zijn eigen keurmerk: de gouden sticker. Een Cieraad. J. Cieraad.

29 december