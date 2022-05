Jeroen van Leeuwen moet de turnsport uit de crisis loodsen: ‘Het moet stimulerend, niet intimiderend’

met video Jan en zijn mannen staan in IJsselmui­den klaar met konvooi brandweer­au­to's voor rit van 1700 kilometer naar Oekraïne

Dankbaar was de Oekraïense brandweer al voor allerlei benodigheden die ze via Jan ter Berge uit IJsselmuiden ontvingen. De volgende stap: maandagnacht vertrekt Jan met een groep nieuwe chauffeurs naar Oekraïne met een konvooi brandweerauto's. Zaterdag stonden ze al klaar voor vertrek: ,,Ik had om half zeven vanochtend de Hongaarse autoriteiten nog aan de lijn.”

30 april